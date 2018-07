Santos notifica Fifa por assédio do Barcelona a Lucas Lima

O Santos notificou a Fifa sobre o assédio do Barcelona sobre o meia Lucas Lima. O clube catalão também foi notificado. O jogador teria, inclusive, tudo certo para se transferir em janeiro de 2018. Mas no sábado, após a derrota do time por 1 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, ele negou ter feito qualquer aceito.

O clube da Baixada, no entanto, tem certeza de que Lucas Lima foi procurado pelo Barcelona antes do prazo legal. O contrato do jogador com o Santos termina em dezembro e, por isso, a partir do dia 1.º de julho ele está livre para negociar com qualquer equipe. O Santos, porém, assegura que os espanhóis "avançaram o sinal", pois já fez contato com o jogador.

Na notificação enviada à Fifa e aos catalães, o Santos lembra que o Barcelona é reincidente em casos de assédio, pois fez a mesma coisa com Neymar em 2011. Dois anos depois, o craque foi contratado pelo time espanhol e o Santos participou da negociação. No entanto, somente depois da transferência sacramentada é que tomou conhecimento do contato, e do acordo, entre Barcelona e Neymar feito em 2011.