Santos obtém efeito suspensivo e pode escalar Neymar O Santos conseguiu no começo da tarde desta sexta-feira um efeito suspensivo que garante a participação de Neymar na partida de domingo, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. O efeito suspensivo foi concedido pelo auditor Ronaldo Botelho no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).