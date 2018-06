Santos oficializa a contratação do lateral-esquerdo Dodô

O Santos tem novo reforço para a sequência da temporada 2018. Nesta quinta-feira, o clube oficializou a contratação do lateral-esquerdo Dodô. O jogador estava na Sampdoria e chega ao clube cedido por empréstimo pela equipe italiana até o final deste ano.

Dodô reforçará o Santos para tentar resolver uma carência do elenco. O time havia contratado para esta temporada o lateral-esquerdo Romário, mas o jogador ex-Ceará não conseguiu se firmar na posição após as rodadas iniciais do Campeonato Paulista, perdendo a vaga para Caju, jovem das divisões de base, que também não agradou ao técnico Jair Ventura.

Mais recentemente, então, o treinador apostou em improvisações na lateral esquerda, com o colombiano Copete e Jean Mota. Agora, então, Dodô chega ao Santos sob a expectativa de conquistar a titularidade da posição. E ele celebrou a oportunidade de participar da Copa Libertadores na sua volta ao futebol brasileiro.

"É um dia muito importante. Representa uma grande oportunidade de voltar para o Brasil e disputar a Libertadores da América. Passei seis anos na Itália e tenho essa grande oportunidade de voltar para jogar no Santos FC. Será muito bom trabalhar com o Jair Ventura, da nova geração e que vem fazendo sucesso nos últimos anos. A torcida pode esperar o máximo. Vou colocar em prática tudo que aprendi na Europa", afirmou o novo reforço ao site oficial do clube.

Ao oficializar a contratação, o Santos brincou ao utilizar o ex-atacante Dodô, que defendeu o time entre 1999 e 2001, para confirmar o acordo com o jogador de mesmo apelido, mas com história de êxito menor, ao menos até agora, no futebol, em um vídeo intitulado "Chamada inesperada" em que o técnico Jair Ventura faz uma ligação telefônica para o jogador "errado".

Hoje com 26 anos, Dodô foi formado nas divisões de base do Corinthians, tendo sido promovido ao elenco profissional aos 17 anos, depois passando pelo Bahia, antes de chegar ao futebol italiano, onde atuou por Roma, Inter de Milão e Sampdoria. Ele também passou pelas seleções de base do Brasil, tendo sido convocado para o Mundial Sub-17 em 2009.

Dodô é o quarto reforço a chegar ao Santos nesta temporada. Além dele e de Romário, o time também se reforçou com Eduardo Sasha e Gabriel Barbosa, o Gabigol, para o seu setor ofensivo. O clube ainda tem uma vaga a ocupar na lista de inscritos para a primeira fase do Campeonato Paulista e deve incluir Dodô na relação.