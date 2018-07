Santos oficializa acerto com lateral-esquerdo Juan, ex-São Paulo

SANTOS - O Santos oficializou nesta sexta-feira a contratação por empréstimo, e sem custos, do lateral-esquerdo Juan, cujos direitos pertencem ao São Paulo. O jogador, de 30 anos, acertou sua permanência na Vila Belmiro até dezembro deste ano.

Juan será apresentado na segunda-feira, às 10 horas, no CT Rei Pelé, pouco antes de embarcar com a delegação santista para a Bolívia. O time fará sua estreia na Copa Libertadores diante do The Strongest, em La Paz, na noite de quarta-feira.

Muricy Ramalho já antecipou que o novo reforço fará sua estreia logo no primeiro duelo do Santos na competição continental. O treinador vinha alternando Pará e o jovem Paulo Henrique na lateral-esquerda nos últimos jogos do Campeonato Paulista por conta da ausência do titular Léo.

O veterano passou por uma cirurgia no joelho direito na segunda-feira e deve perder a maior parte da fase de grupos da Libertadores. Seu retorno aos gramados só deve acontecer dentro de 40 dias.