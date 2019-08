Santos oficializa contratação de Lucas Venuto com contrato até 2022

A diretoria do Santos enfim oficializou a contratação de Lucas Venuto, que estava no canadense Vancouver Whitecaps. O atacante, de 24 anos, teve a sua chegada à Vila Belmiro confirmada nesta terça-feira, mesmo dia em que iniciou as atividades no CT Rei Pelé.

Lucas Venuto assinou contrato até 31 de dezembro de 2022 e vinha em atividade no Vancouver Whitecaps, tanto que seu último jogo pelo clube foi em 27 de julho. Com isso, não deverá demorar a ficar à disposição do técnico Jorge Sampaoli assim que tiver o seu vínculo regularizado.

O novo reforço do Santos construiu quase toda a sua trajetória no futebol fora do País. Ele foi revelado pelo Red Bull Brasil, depois passando por RB Leipzig, da Alemanha, Liefering, Grodig e Áustria Viena, todos da Áustria, antes de chegar ao clube canadense.

Como costumeiramente atua aberto pelas pontas, Lucas Venuto é visto como uma mais opção para uma função que recentemente o clube perdeu Rodrygo, hoje no Real Madrid. Assim, ele deverá concorrer com Derlis González, Eduardo Sasha, Marinho e Soteldo pela titularidade.

As primeiras palavras de Lucas Venuto pelo Santos! Vídeo completo: https://t.co/z8FcdKtZui pic.twitter.com/tuAkq0zEGT — Santos Futebol Clube (@SantosFC) August 6, 2019

Lucas Venuto é o 14º reforço do Santos para a temporada 2019. Anteriormente, o clube já havia anunciado as chegadas do meia-atacante Yeferson Soteldo, do zagueiro Felipe Aguilar, do goleiro Everson, do meia Cueva, do volante Jean Lucas (vendido ao Lyon, da França, pelo Flamengo), dos laterais-esquerdos Felipe Jonatan e Jorge, do volante Jobson, dos atacantes Marinho e Uribe, do meia Evandro, do lateral-direito Pará e do zagueiro Luan Peres.

A apresentação de Lucas Venuto e também de Luan Peres será nesta quarta-feira, a partir das 13h30, no CT Rei Pelé.