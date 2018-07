Santos oficializa contratação de Nilmar e assina até o fim de 2018 com o atacante

O atacante Nilmar agora é oficialmente jogador do elenco do Santos. Nesta segunda-feira, o clube oficializou a contratação do jogador, que estava sem clube. A sua chegada vinha sendo dada como certa desde a semana passada, quando ele esteve presente ao CT Rei Pelé.

Nilmar é o sétimo jogador a ser contratado pelo Santos na temporada 2017. E o jogador, como revelou o clube, assinou um contrato válido até dezembro de 2018. Ele vai vestir a camisa de número 18 e será apresentado ainda nesta segunda-feira, às 14 horas, no centro de treinamentos do time.

"Estou muito feliz com a minha chegada em um clube que tem muita história. É uma oportunidade e um novo desafio na minha carreira e espero poder honrar essa camisa como sempre honrei a dos clubes que passei. Com muito empenho e dedicação, espero o mais rápido possível estar em campo, porque é ali que vou mostrar meu potencial e levar o Santos onde ele sempre esteve que é na briga por todos os títulos que disputar", declarou o atacante, de 32 anos, ao site oficial do Santos.

Sem atuar desde maio de 2016, quando estava no Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, Nilmar passou por avaliação do departamento médico do Santos e realizou exames detalhados para avaliar a sua condição. Aprovado, foi liberado para assinar contrato.

Agora, então, ele inicia um novo processo, com trabalhos para adquirir condicionamento físico para ter condições de entrar em campo pelo Santos. Mas esse processo deverá levar bastante tempo, mais de um mês, como, inclusive, comentou o técnico Levir Culpi em entrevista coletiva no último domingo, após a vitória sobre o São Paulo em clássico pelo Campeonato Brasileiro.

"Fiz todos os exames, clinicamente estou em perfeitas condições. Fisicamente vou precisar de um tempo para estar em alto nível. Não adianta eu querer queimar etapas, tenho que estar bem para ajudar o Santos FC. Mas temos profissionais capacitados no clube e o trabalho está sendo bem feito. Espero estar o mais rápido possível dentro de campo", afirmou Nilmar.

Ainda assim, o atacante demonstrou empolgação para ajudar o Santos nas disputas da Copa Libertadores, do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na sequência desta temporada. "São três competições importantes. O Santos tem um elenco forte para conquistar e acho que está no caminho certo. Tenho acompanhado os jogos e os treinamentos, espero poder ajudar esse grupo, que está bastante unido. Acredito que temos condições de conquistar títulos importantes", comentou.

Formado nas divisões de base do Internacional, Nilmar teve três passagens como profissional pelo clube gaúcho e também defendeu o Corinthians no futebol brasileiro. Fora do País, ele passou por Lyon, Villarreal, Al-Rayyan e El Jaish, ambos do Catar, além do Al-Nasr.

E apesar de ter sofrido com várias lesões durante a sua carreira, não deixou de brilhar em campo, fazendo parte do grupo da seleção brasileira que participou da Copa das Confederações de 2009 e da Copa do Mundo de 2010. Agora ele está de volta ao País e tentará mostrar no Santos que ainda pode jogar em alto nível, seguindo, inclusive, os passos de Ricardo Oliveira, que também se destacou pelo clube após ficar um longo período afastado dos gramados.