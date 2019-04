Santos oficializa contratação do volante Jobson, ex-Red Bull Brasil

A diretoria do Santos anunciou a chegada de mais um reforço para a sequência da temporada 2019. Nesta terça-feira, o clube oficializou a contratação do volante Jobson, que se destacou no Campeonato Paulista pelo Red Bull Brasil e assinou um contrato válido por cinco anos.

A contratação representa um retorno para Jobson, que chegou a passar pelas divisões de base do Santos. O volante, porém, se profissionalizou pelo Palmeiras, depois passando, por empréstimo, no futebol paulista por Santo André e Nacional. E em 2017 e 2018 defendeu o Náutico, antes de se transferir ao Red Bull Brasil.

A chegada de Jobson ao Santos se deu no dia seguinte ao seu time conquistar o título do Troféu do Interior do Campeonato Paulista, embora ele não tenha sido utilizado pelo time na competição. A última vez que ele entrou em campo no torneio estadual foi nos jogos contra o time da Baixada pelas quartas de final.

No Santos, que venceu a concorrência do Atlético-MG para se reforçar com o jogador, Jobson chegará para aumentar a concorrência numa função que tem Alison e Diego Pituca como titulares com o técnico Jorge Sampaoli e Jean Lucas, que também chegou ao time em 2019, como reserva imediato da dupla. Yuri Lime é a outra opção do treinador para a função.

Com Jobson, o Santos já chega a oito reforços anunciados para a temporada 2019. Os outros foram o meia-atacante Soteldo, o zagueiro Felipe Aguilar, o goleiro Everson, o meia Cueva, Jean Lucas, e os laterais-esquerdos Felipe Jonatan e Jorge.

Agora, o Santos buscará regularizar Jobson para colocá-lo à disposição de Sampaoli para o segundo duelo da quarta fase da Copa do Brasil contra o Vasco, em São Januário, no dia 26 - o primeiro encontro será nesta quarta-feira, na Vila Belmiro.