Santos oficializa demissão de Jamelli

SANTOS - Em comunicado oficial divulgado no final da noite desta quarta-feira, o Santos oficializou a demissão do gerente de Futebol Jamelli. A nota explica que o ex-jogador do clube saiu por "por critérios técnicos e discordâncias pontuais sobre o planejamento do time para 2011".

A relação de Jamelli com os outros membros da diretoria estava estremecida desde a Copa do Brasil, quando sua postura na negociação do prêmio pela conquista do título causou revolta nos jogadores mais experientes do elenco.

Em dezembro, a discordância ficou ainda pior após Jamelli reclamar por não ter sido consultado sobre os últimos reforços contratados pelo clube - Aranha, Jonathan e Charles vieram durante as férias do ex-gerente.

Apesar do clima ruim, o Santos finalizou a nota agradecendo Jamelli. "A diretoria do Santos agradece ao profissional pelos relevantes serviços prestados e deseja toda a sorte em sua vida e carreira".