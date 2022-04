Santos oficializa Jhojan Julio até 2023: 'Preparado para fazer história no clube'

A diretoria do Santos está atendendo aos pedidos do técnico Fabián Bustos e, nesta quinta-feira, horas depois de apresentar o volante paraguaio Rodrigo Fernández, oficializou a chegada do meia-atacante Jhojan Julio. O equatoriano assinou contrato até o dezembro de 2023 e se disse pronto para fazer história na Vila Belmiro.

Jhojan é o oitavo reforço do Santos para a temporada, quarto depois da chegada de Bustos à Vila Belmiro. O treinador queria um volante de pegada e ganhou William Maranhão e Rodrigo Fernández, cobrou um zagueiro experiente e o clube buscou Maicon e agora recebe seu meia ofensivo com características de partir para cima dos defensores.

"Muito feliz de estar agora aqui no Santos. É um sonho que se torna realidade. Desde pequeno assistia pela televisão", disse o reforço, de 24 anos. "Com paciência e trabalho, as portas foram abertas para eu estar aqui hoje. Muito feliz e contente por vestir essa camisa que grandes jogadores vestiram. Quero mandar saudações a toda a torcida santista. Estou preparado e espero fazer minha história dentro desse grande clube", enfatizou.

Apesar de vir do Equador, onde Bustos estava, Jhojan sempre foi rival do Barcelona de Guayaquil, ex-time do treinador argentino. Ele defendeu as cores da LDU desde 2016, mas agradeceu a indicação de seu nome pelo novo comandante.

"O 'profe' Bustos foi uma peça fundamental para me trazer para cá. Não compartilhei o vestiário com ele, mas sempre nos enfrentávamos. Acredito que tenha visto algo em mim que possa somar a este grande clube e a ele", revelou Jhojan. "Queremos ajudar muito para que o time continue crescendo e creio que vamos demonstrar isso dentro do campo de jogo. A torcida pode esperar muita entrega no coletivo e no pessoal. Gosto de ajudar minha equipe, sou bom no mano a mano, me adapto em diferentes posições e sempre estarão vendo meu trabalho, o esforço para ajudar a equipe."