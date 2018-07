Santos oficializa patrocínio de escola de idiomas até o final do ano

SANTOS - O Santos anunciou nesta quinta-feira a assinatura do contrato de um ano com a Minds, escola de idiomas, para ser o segundo patrocinador da camisa do time em 2013. A logomarca da empresa vai ser estampada na parte da frente, pouco abaixo da gola, em tamanho menor do que a da Nike, fornecedora de material esportivo.

O gerente de Marketing, Armênio Neto, confirmou que o contrato de patrocínio master com o banco BMG terminou, mas que essa marca vai continuar na camisa enquanto o time sub-20 estiver na Copa São Paulo de Futebol Junior.

"Pode ser até que o profissional também a mantenha no jogo contra o São Bernardo na estreia no Campeonato Paulista. Afinal, o BMG tem um relacionamento que vai além do patrocínio da camisa", disse Armênio.

O dirigente confirma que o Santos negocia com empresas interessadas em se tornar patrocinadora master do time profissional, mas disse que não há prazo estipulado para o acerto.

A Minds é mais uma escola de idiomas a investir no futebol paulista. O Corinthians renovou na semana passada o seu contrato com a Fisk, que agora patrocina a manga da camisa alvinegra. No São Paulo, o mesmo espaço é ocupado pela Wizard. Já o Palmeiras chegou a ter a Skill como patrocinadora, mas não renovou o acordo no ano passado.