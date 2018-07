Santos oficializa Thiago Ribeiro e Misael como reforços

SANTOS - O Santos oficializou neste sábado o atacante Thiago Ribeiro e o volante Misael como novos reforços do time. O primeiro deles, contratado junto ao Cagliari, assinou contrato com o clube até dezembro de 2017. Já Misael, de apenas 19 anos, firmou um acordo por dois anos e foi adquirido por empréstimo junto ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, clube dono dos direitos federativos do atleta.

Thiago Ribeiro, de 27 anos, foi contratado em definitivo pelo Santos, depois de ter acumulado passagens no futebol brasileiro por São Paulo e Cruzeiro. Pela equipe do Morumbi, ele foi campeão mundial em 2005 e brasileiro em 2006. Já pelo time mineiro, o atacante se sagrou campeão estadual em 2009 e 2011 e foi o artilheiro da Copa Libertadores de 2010, com oito gols. O jogador iniciou a sua carreira no Rio Branco, de Americana, e também passou por Bordeaux, da França, e Al-Rayyan, do Catar.

Misael, por sua vez, chega para compor um elenco santista já repleto de volantes. São eles: Arouca, Alan Santos, Alison, Marcos Assunção, Renê Júnior e Anderson Carvalho. Revelação da base do Grêmio, o atleta acumula convocações para a seleção brasileira sub-17 e sub-20 e havia rescindido seu contrato com o time gremista.

Com a oficialização de Thiago Ribeiro e Misael, o Santos agora contabiliza quatro reforços contratados para a continuidade deste Campeonato Brasileiro. Os outros dois são o lateral-esquerdo chileno Mena e o lateral-direito Cicinho, ex-Ponte Preta.