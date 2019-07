Santos oficializa venda de Vecchio para clube da Arábia Saudita

O meia Emiliano Vecchio não faz mais parte do elenco do Santos. Nesta quinta-feira, o clube oficializou a saída do jogador argentino, com quem tinha contrato até dezembro de 2020. Ele foi vendido ao Al Ittihad, da Arábia Saudita. Os detalhes financeiros da transação não foram revelados.

Vecchio atuou na temporada 2018/2019 pelo Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, cedido por empréstimo pelo Santos. Após o fim do acordo de um ano, até retornou ao clube. Mas, fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, foi negociado para continuar atuando fora do País.

O meia argentino chegou ao Santos em 2016, tendo atuado pela última vez em julho de 2018, antes de ser negociado com o Al Ahli. Pelo time paulista, o meia participou de 41 jogos oficiais, com apenas um gol marcado.

"O Santos FC assinou nesta quinta a venda do meia Emiliano Vecchio para o Al Ittihad, da Arábia Saudita. Desejamos muita sorte ao Vecchio nessa nova jornada", anunciou o Santos em seu perfil no Twitter.

Após Vecchio, o Santos espera conseguir negociar outros jogadores estrangeiros que pertencem ao clube, mas não vão ser usados por Sampaoli. São os casos do meia costarriquenho Bryan Ruiz, que ainda nem foi utilizado em 2019, e do zagueiro argentino Fabián Noguera, que estava emprestado ao espanhol Nàstic.