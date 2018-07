Santos paga salários atrasados, mas ainda deve direitos de imagem

O Santos deu mais um passo para quitar os atrasados com jogadores e membros da comissão técnica com pagamento, nesta sexta-feira, do salário de dezembro, 13.º e abono de férias, conforme promessa da nova diretoria ao tomar posse em 1.º de janeiro. A informação foi divulgada no site oficial do clube. A situação dos funcionários também foi regularizada.

O clube ainda deve os direitos de imagem, que é a maior parte na composição salarial dos jogadores, referentes aos meses de outubro, novembro, dezembro. No dia 5 de fevereiro, vai vencer o quarto mês.

No dia 13, o ex-presidente Marcelo Teixeira, preocupado com a debandada de jogadores, fez o aporte de R$ 4 milhões para que a nova administração pagasse os salários de carteira (CLT) do elenco referentes aos meses de outubro e novembro. O dinheiro foi devolvido logo em seguida a Teixeira com recursos pagos pela TV Globo pela transmissão de jogos do Santos em canais fechados.