Às vésperas de final, Ricardo Oliveira vira pai pela 3ª vez

Às vésperas do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, o atacante Ricardo Oliveira se tornou pai pela terceira vez nesta sexta-feira. E ganhou os parabéns do Santos nas redes sociais.

"Parabéns, artilheiro! Mais um filhão, e quem sabe, mais um atacante do Peixão! Felicidades para você e sua família", registrou o clube, ao parabenizar Ricardo Oliveira pelo nascimento de Guilherme Lucca.

Emocionado, o atacante exibiu as fotos do pequeno para seus fãs, através do Instagram. "Já está nos nossos braços o mais novo membro da família, o pequeno Gui. Somos gratos a Deus por nos proporcionar este momento tão lindo. Seja bem vindo, te amamos", declarou.

Uma foto publicada por R.oliveira (@ricardo99oliveira) em Abr 29, 2016 às 5:00 PDT

No dia em que se tornou pai pela terceira vez, Ricardo Oliveira ganhou outra grande notícia. Foi incluído pelo técnico Dunga na lista preliminar de convocados para a Copa América Centenário - a relação final será divulgada na quinta-feira.

O Santos tem mais uma decisão pela frente, neste domingo. Enfrentará o Audax pela final do Campeonato Paulista. A equipe de Osasco vem com a moral de boas vitórias sobre os grandes times da capital. Ricardo Oliveira, com 6 gols na competição, é uma das esperanças do alvinegro para garantir vantagem neste primeiro jogo.