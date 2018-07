Santos passa pelo Grêmio e está na final da Copa do Brasil

A juventude levou vantagem sobre a experiência. Em jogo dramático e recheado de belos lances, o Santos passou pelo Grêmio dentro da Vila Belmiro, fez 3 a 1 e garantiu sua vaga para a final da Copa do Brasil. Enfrentará na decisão o surpreendente Vitória, que no Barradão, em Salvador, passou pelo Atlético-GO por 4 a 0.

O Santos jogou com a necessidade da vitória, pois havia perdido o primeiro confronto, no Olímpico, por 4 a 3. O time paulista nunca faturou a Copa do Brasil e pela primeira vez chega à decisão - se ganhar estará na Libertadores em 2011. O Grêmio, maior campeão do torneio ao lado do Cruzeiro, com 4 taças, tentava alcançar a final pela oitava vez.

O técnico Dorival Júnior armou o Santos ofensivo nesta quarta-feira para tentar reverter a vantagem gaúcha. Ganso, Neymar, Robinho e André formaram o quarteto de ataque na Vila. O clube, porém, sofreu com a forte marcação imposta pelo treinador Silas.

Por causa da marcação, o Santos criou poucas chances de gol no primeiro tempo. Aos 13 minutos, Robinho levou na velocidade e ligou o contra-ataque para André. O atacante recebeu, entrou na área e bateu cruzado. A bola explodiu na rede pelo lado de fora.

A outra chance santista na etapa inicial foi desperdiçada por Neymar. Aos 30 minutos, ele tabelou com André, entrou na área e ficou cara a cara com Victor após confusão na marcação gremista. O artilheiro da Copa do Brasil soltou a bomba, mas o goleiro gremista reagiu de forma sensacional e fez a defesa no reflexo.

O primeiro tempo também teve um lance polêmico. Jonas tentou finalizar dentro da área e acabou puxado pelo zagueiro Edu Dracena. O árbitro Marcelo de Lima Henrique não marcou pênalti, apesar de o jogador gremista ter ficado com a camisa rasgada (foi obrigado a trocar). "Foi brincadeira", reclamou o atacante. "O Edu me puxou. Eu iria fazer o gol e ele me deslocou", completou.

GOLAÇOS. A definição da vaga para o Santos só aconteceu no segundo tempo, após boa conversa nos vestiários entre os jogadores. O time voltou mais atentou e arriscou chutes. Aos 6 minutos, Ganso encontrou liberdade de fora da área e soltou o pé. A bola entrou no ângulo esquerdo de Victor e estufou as redes: 1 a 0.

SANTOS 3 Felipe; Pará, Edu Dracena , Durval e Léo ; Rodriguinho , Wesley e Paulo Henrique Ganso; Neymar (Madson), Robinho (Bruno Aguiar) e André (Marcel) Técnico: Dorival Júnior GRÊMIO 1 Victor ; Edílson , Ozéia , Rafael Marques e Joilson; Adílson, Willian Magrão (William ), Hugo (Leandro) e Douglas; Borges (Mailson) e Jonas Técnico: Silas Gols: Ganso, aos 6; Robinho, aos 24, Rafael Marques, aos 28, e Wesley, aos 40 minutos da etapa final Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Estádio: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Ganso ficou de fora da relação dos 23 jogadores de Dunga para a disputa da Copa do Mundo. "Foi um belo gol, e uma resposta ao Grêmio, que tinha falado muita besteira sobre os meninos da Vila", desabafou Ganso.

O gol de Ganso fez o Grêmio se abrir. O resultado foi que o time paulista encontrou mais liberdade para contra-atacar. Aos 24 minutos, André deu belo passe para Robinho. O camisa 7 encobriu Victor com muita categoria e mandou para o fundo do gol. Um lance fantástico: 2 a 0.

O Santos marcou gols em todos os jogos disputados nesta temporada. É o ataque mais positivo do Brasil - 113 com os gols desta quarta.

Apesar dos problemas, o Grêmio vendeu caro a vaga. Aos 28 minutos, Jonas desviou de cabeça após cobrança de falta, Felipe não segurou e Rafael Marques, em posição de impedimento, mandou para as redes e descontou.

O Santos só conseguiu carimbar o passaporte para a final e eliminar qualquer chance de reação gaúcha aos 40 minutos. Wesley, em jogada sensacional, passou por Victor e bateu cruzado para o fundo das redes. A torcida santista foi à loucura com o placar de 3 a 1 na Vila Belmiro.