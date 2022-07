Santos peca ofensivamente, expõe fragilidades e é derrotado pelo Avaí no Brasileirão

O Santos não conseguiu manter a boa fase e foi derrotado neste sábado pelo Avaí, por 1 a 0, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time alvinegro cometeu muitos erros ofensivos e pouco criou ao longo de todo o jogo. Já os catarinenses foram precisos, marcaram logo no começo em pênalti cobrado por Bissoli e criaram alguns lances de perigo para João Paulo, mas nada que impedisse que a partida perdesse seu caráter morno.

Com o resultado, o Santos fica estagnado na tabela de classificação e pode se aproximar do Z-4, já o Avaí sobe para a 11ª colocação e estanca a crise gerada pela sequência de quatro jogos sem vencer.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Avaí e Santos na Ressacada

O Santos começou o primeiro tempo buscando o ataque a todo custo, não criou grandes chances, mas deu espaços para o Avaí contragolpear. Na primeira oportunidade, Pottker partiu pela ponta e Zanocelo, com os braços, impediu que um cruzamento rasteiro chegasse à área. A arbitragem assinalou o pênalti. Bissoli bateu e inaugurou o marcador, aos 8 minutos.

Na busca pela igualdade, o Santos tentou responder algumas vezes na bola parada. Os catarinenses seguiam apostando na velocidade, dando trabalho para o goleiro João Paulo. Com 30 minutos, o time alvinegro ainda não havia acertado um chute sequer na meta de Vladimir, apesar da maior posse de bola. O mesmo panorama seguiu até o apito final da primeira etapa da partida.

No segundo tempo, o duelo ficou mais aberto. O Avaí reconhecendo sua vantagem no placar tratou de buscar maior equilíbrio na posse de bola. O Santos finalmente conseguiu criar maiores oportunidades de finalização. Mas o posicionamento defensivo do Avaí impedia o surgimento de chances reais. O meio de campo santista esteve inoperante. Por vezes, a defesa abusou das ligações diretas. O jogo se desenhou da melhor maneira para o lado catarinense.

Aos 20, João Paulo salvou o Santos de sofrer o segundo gol, após finalização de Bissoli. Quatro minutos depois, foi a vez de Cortez provocar outra boa defesa do arqueiro alvinegro. As substituições de Marcelo Fernandes foram tardias e não causaram o impacto esperado. Os poucos momentos perigosos do time da Baixada vieram nos últimos minutos, mas tampouco surtiram efeito. O placar persistiu com vitória simples dos catarinenses.

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do Santos será diante do Botafogo, na quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. O Avaí entra em campo um dia antes. Na terça, o clube catarinense visita o Ceará, às 21h30, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 x 0 SANTOS

AVAÍ - Vladimir; Kevin (Rodrigo Freitas), Rafael Vaz, Bressan e Cortez; Raniele (Lucas Ventura), Bruno Silva (Jean Cléber) e Eduardo (Jean Pyerre); Renato, Pottker e Bissoli (Marcinho). Técnico: Eduardo Barroca.

SANTOS - João Paulo; Madson (Rwan Seco), Luiz Felipe, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Zanocelo (Lucas Barbosa) e Carlos Sánchez (Bruno Oliveira); Léo Baptistão (Ângelo), Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Marcelo Fernandes (interino).

GOL - Bissoli, aos 8 minutos do 1º tempo;

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR).

CARTÕES AMARELOS - Bruno Cortez, Bruno Silva, Eduardo, Raniele, Bissoli (Avaí); Marcos Leonardo, Léo Baptistão, Eduardo Bauermann (Santos)

PÚBLICO - 8.674 presentes.

RENDA - R$ 305.352,00.

LOCAL - Ressacada, em Florianópolis