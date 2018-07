Santos quer adiar a apresentação de trio da seleção olímpica

A diretoria do Santos pediu para a Confederação Brasileira de Futebol que o trio convocado para a seleção olímpica, o lateral-esquerdo Zeca, o volante Thiago Maia e o atacante Gabriel, possam adiar por alguns dias a apresentação ao time de Rogério Micale, para que possa atuar pela equipe na Copa do Brasil.

O Santos joga no dia 20, quarta-feira da semana que vem, contra o Gama, pelo jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil. A programação da CBF diz que os atletas devem se apresentar no dia 18, segunda-feira. A ideia dos santistas é que o trio atue na quarta e em seguida já viajasse para se juntar ao time que tenta o inédito ouro olímpico.

“Foi um pedido que fizemos. Acho que não iria interferir nos treinamentos. Temos um jogo importante na Copa do Brasil e seria fundamental que eles estivessem”, explicou o técnico Dorival Júnior.

Certo é que o trio estará em campo na partida contra a Ponte Preta, sábado, às 18h30, na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Brasileiro. Já a seleção olímpica tem um amistoso contra o Japão, no Serra Dourada, dia 30, e estreia na Olimpíada contra a África do Sul, dia 4 de agosto, em Brasília.