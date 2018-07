Santos pede ajuda da torcida para homenagear Pelé

Pelé completa 70 anos no próximo sábado. Para homenagear seu maior ídolo, o Santos está pedindo a ajuda da torcida. Até quinta-feira, o torcedor pode votar, via e-mail, para definir qual jogador do time atual jogará com a camisa número 70 na partida de domingo, contra o Prudente, na Vila Belmiro, pela 31.ª rodada do Brasileirão.

Para estimular a participação do torcedor, todos aqueles que derem seu voto na enquete irão concorrer no sorteio de uma camisa oficial do clube, com o número 70 nas costas, igual ao modelo que o jogador escolhido irá utilizar no jogo. O anúncio do eleito e do sorteado será feito na sexta-feira.

O Santos abre a votação para qualquer jogador do elenco, fazendo a ressalva que o meia Paulo Henrique Ganso e o goleiro Felipe, ambos contundidos, além do lateral Pará, suspenso, não estão na disputa. Apesar disso, o eleito deve ser mesmo o atacante Neymar, grande ídolo santista na atualidade.