Santos pede ao STJD investigação sobre participação de Andreas Pereira em jogo com Flamengo

O Campeonato Brasileiro tem vivido uma semana repleta de notícias envolvendo a justiça desportiva. Dessa vez, o Santos protocolou um pedido no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para abertura de inquérito sobre a participação de Andreas Pereira, do Flamengo, no jogo disputado no dia 28 de agosto.

De acordo com as regras sanitárias, o jogador rubro-negro precisaria cumprir quarentena de 14 dias por ter vindo da Inglaterra. A mesma situação se aplicou ao atacante Willian, do Corinthians, que não pôde jogar no último domingo, diante do Atlético Goianiense. Antes de voltar ao time do Parque São Jorge, o atleta atuava no Arsenal, da Inglaterra. O Corinthians criticou "tratamento desigual".

Como a partida entre Santos e Flamengo já foi realizada, a equipe alvinegra pede que seja feita uma investigação sobre possível descumprimento dos protocolos e preenchimento de formulários de maneira incorreta pelo time carioca e seu jogador quando de sua chegada ao País.

As restrições para entrada de pessoas vindas da Inglaterra passaram a repercutir após a polêmica causada pela interrupção do jogo entre Brasil e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa. Na ocasião, quatro jogadores argentinos (Martínez, Buendía, Romero e Lo Celso), que atuam em equipes inglesas, não poderiam atuar por não terem cumprido quarentena obrigatória.

Andreas Pereira foi emprestado pelo Manchester United e fez sua estreia pelo Flamengo na vitória por 4 a 0 sobre o Santos, na Vila Belmiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia entrou em campo na etapa complementar e marcou o gol que sacramentou a goleada rubro-negra.