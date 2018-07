Santos pede segurança reforçada para eleição no sábado

Mais de 200 policiais vão garantir a segurança na eleição para presidente do Santos, marcada para acontecer no sábado, na Vila Belmiro. Dirigentes do Conselho Deliberativo do clube vão se reunir nesta quinta-feira com o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, coronel Ricardo Ferreira de Jesus, para formalizar o pedido de um esquema igual ao montado para os dias de clássico e de jogo de alto risco no estádio santista, desde a abertura das urnas até o encerramento da apuração.

A preocupação dos dirigentes santistas é com a possibilidade de enfrentamento entre os apoiadores dos candidatos e os seguranças contratados pela cinco chapas durante a votação e, principalmente, após o anúncio do resultado da eleição.

Os cinco candidatos na eleição santista são Nabil Khaznadar (da chapa "Avança Santos"), José Carlos Peres ("Santos Vivo"), Modesto Roma Filho ("Santos Gigante"), Fernando Silva ("Mar Branco") e Orlando Rollo ("Pense Novo Santos").

Um dos postulantes à presidência, que pede para não se identificado, prevê confusão se a situação (com o candidato Nabil Khaznadar) fizer o sucessor do presidente Odílio Rodrigues Filho, em razão do suposto risco de fraude no sistema de votação com urnas eletrônicas.

O Santos pretendia usar neste sábado urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), mas o seu pedido não pôde ser atendido porque os equipamentos estão em quarentena em razão da realização do segundo turno da eleição para presidente da República.

Das 14 urnas que foram alugadas da empresa Microbase, quatro já estão instaladas na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, onde devem votar aproximadamente dois mil sócios. E as outras 10 estarão na Vila Belmiro, com previsão de comparecimento de quatro mil eleitores.

Segundo dirigentes santistas, mais de 20 mil associados têm direito de votar por terem mais de um ano de clube, mas o número de sócios adimplentes será conhecido apenas na tarde desta sexta-feira, o que definirá o número total de pessoas aptas a participar do processo eleitoral.

"Representantes de cinco chapas participaram do ''aceite'' das urnas hoje (quarta-feira) na FPF e tudo transcorreu normalmente. Amanhã (quinta), será o ''aceite'' das urnas instaladas na Vila Belmiro", disse o presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Schiff.