Santos pega Botafogo com boa vantagem na Copa do Brasil

Com a vantagem de ter vencido por 3 a 2 no jogo ida das quartas de final, o Santos pode perder até por 1 a 0 ou 2 a 1 do Botafogo nesta quinta-feira, às 21h30, no Pacaembu, que mesmo assim se classifica às semifinais da Copa do Brasil. Enderson Moreira fez quatro mudanças no time em relação ao da derrota contra o Criciúma, domingo: Mena, Alison, Gabriel e Rildo entram, respectivamente, nos lugares de Caju, Souza, Leandro Damião e Leandrinho. Robinho (suspenso pela expulsão na partida do Maracanã), Aranha (aprimorando a parte física e tecnicamente) e Thiago Ribeiro (em tratamento médico) são os desfalques.

Boa parte do treino de ontem foi destinada ao ensaio de jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. Essa foi a única oportunidade que Enderson Moreira teve para reorientar o posicionamento dos jogadores em cobranças de escanteios e de faltas perto da área. Na derrota por 3 a 0 contra o Criciúma, a defesa falhou feio em dois gols em cobranças de escanteios.

“Sabíamos que o Criciúma é forte nesse tipo de jogada e isso foi alertado, mas a equipe acabou sendo infeliz, o que foi determinante para o resultado do jogo. Não lembro de o nosso time ter tomado gol de bola parada antes. Foi anormal. A gente lamenta, mas passou. Fizemos ajustes, com treinamento de bola parada, que é de repetição. É questão de entrosamento, de detalhe, posicionamento”, disse o treinador.

Além das mudanças e das cobranças, Enderson está preocupado com a queda de rendimento da equipe nos dois últimos jogos. Diante do Bahia, o gol da vitória saiu cedo e jogo parecia fácil, mas Geuvânio e Gabriel perderam chances claras para ampliar o marcador por exagerar no preciosismo e por pouco o adversário não empatou nos minutos finais. Em Santa Catarina, foi a defesa que falhou. Em razão do que aconteceu nos dois últimos jogos, o treinador alertou os jogadores para o perigo do 'já ganhou'.

“A conversa que tenho com os atletas é para pedir concentração total porque em futebol tudo pode acontecer”, disse Enderson. Ele lembrou que o Botafogo, que além de surpreender o Corinthians sábado passado, em Manaus, conseguiu a classificação, que parecia impossível, contra o Ceará, nas oitavas de final da Copa do Brasil. “Foi uma classificação heroica”, afirmou o treinador, referindo-se à derrota por 2 a 1 do Botafogo no Maracanã e na vitória por 4 a 3 no Castelão, em Fortaleza. “Vamos tratar o jogo como se fosse uma decisão e que se inicia de 0 a 0. Não vamos sair desorganizados em buscar do gol, mas vamos jogar vencer. Tenham certeza disso.”

Gabriel está de volta no lugar de Damião, que começou como titular nos dois últimos jogos, dentro da programação de treinador de poupar jogadores desgastados e escalar quem se encontra em melhores condições físicas. “Agora chegou a vez de Gabriel”, anunciou o técnico. A troca de Leandrinho é para que o time tenha a saída em velocidade também pela esquerda nos contra-ataques. Mena deve atuar como lateral, mais preso à marcação, enquanto Cicinho terá mais liberdade para ir à frente.

INCENTIVO

Além da motivação pela vitória contra o Corinthians na rodada passada do Brasileiro, os jogadores do Botafogo se animaram com a promessa da diretoria de pagar amanhã um mês do salário atrasado da carteira de trabalho. Após o treino de ontem cedo, Vagner Mancini confirmou o time com a entrada de Ramirez no meio campo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS x BOTAFOGO

SANTOS: Vladimir; Cicinho, Edu Dracena, David Braz e Mena; Alison, Arouca, Lucas Lima e Geuvânio; Rildo e Gabriel; Técnico: Enderson Moreira

BOTAFOGO: Andrey; Gabriel, Matheus Menezes, Dankler e Guilherme; Rodrigo Souto, Bolatti, Ramirez e Yuri Mamute; Rogério e Wallyson; Técnico: Vagner Mancini

Juiz: Heber Roberto Lopes (SC)

Local: Pacaembu, em São Paulo

Horário: 21h30

Na TV: SporTV e ESPN Brasil