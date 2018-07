Santos pega Criciúma e quer retomar trilha das vitórias O Santos quer reencontrar o caminho das vitórias neste domingo, às 18h30, contra o Criciúma, um dos clubes ameaçados pelo rebaixamento, na Vila Belmiro, pela 23.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois das derrotas contra Flamengo e Botafogo e do empate diante do Grêmio, em Porto Alegre, o time terá uma sequência de jogos considerada favorável por Claudinei Oliveira. Pelas cálculos do treinador, será possível ganhar do Criciúma e na quarta-feira do Náutico (jogo remarcado da 11.ª rodada), conseguir pelo menos um empate diante do Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, e somar mais três pontos no clássico contra o São Paulo, também em casa, no dia 2 de outubro.