Santos pega o Ceará em 'ensaio' para Copa do Brasil Dorival Júnior vai aproveitar o jogo deste domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, contra o Ceará, para arrumar o time que decidirá a vaga para as finais da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do Grêmio. Neymar, que não participou da primeira partida das semifinais, volta a atuar ao lado de Paulo Henrique Ganso e André. Ficam fora apenas Robinho e Léo, para apurar a forma física visando ao confronto mais importante da equipe no primeiro semestre.