Santos pega pela primeira vez rival de peso na Copa do Brasil

Depois de passar por adversários de pouca expressão nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o Santos tem nesta quarta-feira o primeiro confronto de grande dificuldade. A equipe vai ter o desafio de enfrentar a tradição e a força do Sport, na Ilha do Retiro, no Recife, pela partida de ida da terceira fase da competição.

O rival da Série A e campeão do torneio em 2008 deve ser o jogo de maior dificuldade desde a conquista do Campeonato Paulista, no começo do mês. Após o título, o Santos jogou com o Maringá, pela Copa do Brasil, e enfrentou pelo Brasileiro o Avaí e o time misto do Cruzeiro, no último domingo.

O técnico Marcelo Fernandes reconheceu ainda a dificuldade de lidar com o desgaste pelas sequência de partidas, mas confirmou que vai escalar força máxima. "O pessoal está cansado, não deu nem 48 horas do último jogo ainda. Não adianta dar mais nada aos jogadores. O treino deles agora é o descanso", explicou.

Na equipe pernambucana a partida marca a estreia de Danilo Fernandes, ex-Corinthians. O goleiro de 27 anos substitui o experiente Magrão, que sofreu uma luxação no ombro no último domingo, contra o Flamengo, e deve ficar até 45 dias parado.

FICHA TÉCNICA

SPORT X SANTOS

SPORT: Danilo Fernandes, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Élber e Diego Souza; Samuel e Mike. Técnico: Eduardo Baptista

SANTOS: Vladimir, Victor Ferraz, Werley, David Braz e Chiquinho; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Robinho e Ricardo Oliveira. Técnico: Marcelo Fernandes.

Juiz: Cláudio Francisco da Silva

Local: Ilha do Retiro, no Recife

Horário: 22h

Transmissão: Globo