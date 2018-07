Santos pegará Fla no Pacaembu e superará número de jogos feitos no local em 2016

O Santos ainda não sabe quando será o duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, mas já definiu onde vai realizar o confronto decisivo: no estádio do Pacaembu, conforme anunciou o clube em um comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Com a decisão, o Santos vai chegar aos sete jogos disputados no Pacaembu em 2017, superando o número de jogos disputados em 2016 - seis - e em 2015 - quatro - e mostrando que a presença no estádio municipal vai se tornando cada vez mais uma constante ano a ano, ainda mais com os bons públicos e resultados obtidos no local.

Através de sorteio realizado em sua sede no Rio nesta segunda-feira, a CBF determinou que Santos e Flamengo farão um dos confrontos das quartas de final da competição. O Flamengo será o mandante do duelo de ida, previsto para ser disputado nos meios de semana dos dias 28 de junho e 5 de julho. Enquanto isso, o confronto de volta tem 26 de julho e 9 de agosto como datas-base.

Será em uma dessas datas em que o Santos receberá o Flamengo no Pacaembu. E o time vai apostar mais uma vez em sua força no estádio paulistano, onde acumula 19 vitórias consecutivas, para obter a sua classificação às semifinais da Copa do Brasil.

O Santos também aguarda uma grande arrecadação no duelo com o Flamengo. Afinal, o time vem registrando bons públicos nos seus jogos no Pacaembu em 2017. Além disso, no ano passado, o próprio time carioca mandou jogos no local e atraiu públicos relevantes.

Em 2017, o Santos já disputou quatro partidas no Pacaembu, sendo três como mandante: amistoso contra o marroquino Kenitra (5 a 1), duelo com a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista (venceu por 1 a 0, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4) e confronto com o colombiano Santa Fe pela Copa Libertadores (3 a 2). O outro jogo foi como visitante, o triunfo por 3 a 2 sobre o Red Bull Brasil pelo Paulistão.

Além disso, o Santos agendou dois dos seus próximos compromissos pelo Campeonato Brasileiro para o Pacaembu. Será no estádio que o time vai encarar o Botafogo na próxima quarta-feira. Depois, em 21 de junho, receberá a Ponte Preta no estádio. Com o duelo contra o Flamengo, totalizará sete partidas no estádio municipal em 2017.

Na Vila Belmiro, o Santos disputou, até agora, 11 partidas nesta temporada. Os números e a ótima presença de público mostram que o Pacaembu não é mais apenas a segunda casa do clube.