Santos de Pelé, Coutinho e Pepe concorre em votação da 'BBC' para escolher melhor time da história

O time do Santos de 1962, que tinha Pelé, Coutinho e Pepe, foi incluído na votação da britânica BBC para escolher o melhor time da história do futebol. A lista, que não conta com seleções, tem 10 equipes que brilharam pelo mundo desde a década de 1940 até a atualidade. Para votar basta clicar aqui.

Aquele time do Santos é o único de fora da Europa na disputa, a ser decidida em votação popular no site do canal. Os torcedores poderão votar somente até esta terça-feira. É possível ainda mencionar um time de fora da lista ao selecionar a opção "Outro".

A equipe santista de 1962 é considerada uma das melhores das história por vários especialistas. Naquele ano, o time liderado por Pelé conquistou tudo o que podia: a Copa Libertadores, o Mundial Interclubes, o Campeonato Brasileiro (que na época se chamava Taça Brasil) e o Campeonato Paulista.

Na ocasião, o Santos dominava o futebol brasileiro ao lado do Botafogo, de Garrincha, Didi e Nilton Santos. As duas equipes eram as principais fornecedoras de jogadores para a seleção brasileira, bicampeã mundial em 1962.

A lista da BBC começa com o Torino, da Itália, da temporada europeia de 1947-48. E é dominada pelos nomes mais conhecidos do futebol atual, como o Real Madrid de 1959-60, liderado por Alfredo di Stefano e Ferenc Puskas; o Ajax de 1971-72, de Johan Cruyff; o Liverpool de 1983-84, de Ian Rush; e o Milan de 1988-89, de Frank Rijkaard. Há ainda o Celtic de 1966-67.

Os times mais recentes da lista são o Manchester United de 1998-99, de Ryan Giggs e David Beckham; o Barcelona de 2010-11, de Lionel Messi, Xavi e Iniesta; e o Bayern de Munique de 2012-13, liderado por Thomas Müller e Franck Ribèry.