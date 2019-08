Santos perde 'gordura', mas completará 4ª rodada seguida na ponta do Brasileiro

A derrota por 3 a 2 para o São Paulo, sábado, no Morumbi, encerrou uma série de sete vitórias do Santos no Campeonato Brasileiro e lhe tirou alguma "gordura" na liderança do torneio, mas não toda. Afinal, mesmo com o revés - e ajudado pelo tropeço do Palmeiras -, o time atingirá quatro rodadas consecutivas na liderança da competição.

O Santos iniciou a 14ª jornada na ponta do Brasileirão com 32 pontos e quatro de vantagem para o Palmeiras. Essa distância, hoje, é de três, após a equipe paulistana empatar por 2 a 2 com o Bahia, domingo, no Allianz Parque, impedindo qualquer cenário em que o time da Vila Belmiro perca a liderança ao fim da 15ª rodada.

No próximo fim de semana, o Santos visitará o Cruzeiro no Mineirão, no domingo, enquanto o Palmeiras também atuará fora de casa, em Porto Alegre, contra o Grêmio. Mas embora os times possam até se igualar em pontos na conclusão da rodada, o Santos não poderá ser ultrapassado, pois o rival paulistano tem, hoje, dois triunfos a menos - 10 a 8 -, sendo que o número de vitórias é o primeiro critério de desempate do Brasileirão.

Para além de sua derrota e do tropeço do Palmeiras, a 14ª rodada levou o Santos a ver aproximação do terceiro e quarto colocados. Ambos em partidas disputadas no sábado, Flamengo e Atlético-MG triunfaram, diante de Grêmio (3 a 1) e Fluminense (2 a 1), e chegaram aos 27 pontos, a cinco, portanto, do líder. Na próxima rodada, em compromissos agendados para o sábado, o rubro-negro carioca disputará clássico com o Vasco, no Mané Garrincha, enquanto o alvinegro mineiro vai visitar o Athletico-PR, na Arena da Baixada.

Isso significa, também, que o Santos entrará em campo no Mineirão, no domingo, já sabendo os resultados dos confrontos dos seus três principais concorrentes ao título nacional nesse momento.

O Santos assumiu a liderança do Brasileirão na 12ª rodada, quando venceu o Avaí por 3 a 1, deixando para trás o Palmeiras, que havia empatado com o Vasco por 1 a 1. E antes do time da Vila, o Nacional teve outros quatro líderes: Ceará (1ª rodada), São Paulo (2ª), Atlético-MG (3ª) e Palmeiras (4ª até 11ª).