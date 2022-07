Santos perde Lucas Pires e Ricardo Goulart para o jogo contra o Atlético-GO

O Santos informou neste sábado que o lateral Lucas Pires e o meia Ricardo Goulart estão lesionados e não foram relacionados para o duelo frente ao Atlético-GO neste domingo, às 18h, na Vila Belmiro, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

Um dos destaques do Santos na temporada, Lucas Pires sofreu uma pancada no treino da última sexta-feira e teve diagnosticada, após exames de imagem, uma lesão colateral medial do joelho direito.

O Santos optou por não mencionar o período que Lucas Pires ficará em recuperação, mas a tendência é que ele também não esteja apto para o jogo de volta da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, frente ao Corinthians.

Já Ricardo Goulart reclamou de um desconforto muscular no próprio treino deste sábado. O jogador foi um dos mais criticados na eliminação do Santos na Copa Sul-Americana após desperdiçar uma das cobranças na disputa de pênaltis contra o Deportivo Táchira.

A situação desagradou o meia, que pode ser negociado em breve. Ricardo Goulart vem tentando a rescisão contratual, até porque não vinha sendo muito aproveitado pelo técnico Fabián Bustos, demitido na última sexta-feira.

Com contrato até dezembro de 2023, Goulart não deixará o Santos tão fácil. A diretoria ainda tenta contornar a situação, já que Marcelo Fernandes assumiu o clube de forma interina e pode dar mais oportunidades ao meia.

Sem a dupla, a expectativa é que o Santos enfrente o Atlético-GO com João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Bruno Oliveira; Baptistão, Lucas Braga e Marcos Leonardo.

Sem vencer há três jogos no Brasileirão, o Santos tem 19 pontos e precisa buscar a reabilitação para não se aproximar da zona de rebaixamento.