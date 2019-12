Santos perde para o Athletico-PR e ainda não assegura o vice-campeonato

O Santos foi até Curitiba na noite desta quarta-feira com o objetivo de conquistar uma vitória e garantir o vice-campeonato no Brasileirão com uma rodada de antecedência. Não fez nem uma coisa nem outra. A equipe do técnico Jorge Sampaoli perdeu para o Athletico-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e terá de esperar um pouco mais para embolsar os R$ 31 milhões destinados pela CBF ao segundo colocado.

Com 71 pontos, o Santos continua três à frente do Palmeiras, o terceiro, e, por isso, torce por uma derrota da equipe alviverde contra o Goiás, no Brinco de Ouro, em Campinas, para assegurar o segundo lugar nesta quinta-feira por possuir mais vitórias (21 contra 19). Qualquer outro resultado deixa a definição para a última rodada, quando os santistas vão enfrentar o campeão Flamengo na Vila Belmiro. Já o Athletico-PR soma 63 pontos e ocupa o quarto lugar. A despedida será diante do Avaí, em Santa Catarina.

O primeiro tempo foi de pouco futebol. Athletico-PR e Santos protagonizam mais lances em que os jogadores exageraram na força do que chances de gol. O árbitro Anderson Daronco permitiu o contato excessivo em diversas jogadas até que aos 34 minutos mostrou o primeiro cartão amarelo para Luan Peres, apaziguando os ânimos.

O Santos sofreu principalmente na saída de bola. A opção de Sampaoli por Aguilar e Luan Peres na primeira linha defensiva gerou diversos erros de passe, já que Evandro não conseguia buscar o jogo para armar o time com qualidade. Carlos Sánchez, que começou no banco por decisão do treinador, fez muita falta.

Não à toa, o treinador nem sequer esperou o intervalo para mexer na equipe e colocou Eduardo Sasha no lugar de Evandro. A melhor chance do Santos no primeiro tempo aconteceu dois minutos depois de o atacante entrar, aos 42, mas o goleiro Santos defendeu o chute cruzado.

Eduardo Barros também ficou insatisfeito com o rendimento ofensivo do seu time e colocou Madson em campo para forçar o jogo pelo lado direito em parceria com Rony. E foi pelo setor que o Athletico-PR ganhou a partida. O placar foi aberto logo aos 2 minutos do segundo tempo. Rony cruzou e Marco Ruben se antecipou ao zagueiro Aguilar para marcar de cabeça. A bola ainda bateu na trave antes de entrar.

A situação do Santos no jogo se complicou definitivamente aos 23 minutos. Rony, mais uma vez, tentou uma jogada individual pelo lado direito, passou por Luan Peres e foi puxado pelo zagueiro. Daronco mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou o santista.

Sampaoli demorou para reagir. O técnico só deu uma última cartada aos 35 minutos. Normalmente titulares, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan entraram em campo para tentar reverter o difícil quadro. Não deu resultado. O Santos foi embora de Curitiba sem levar o vice-campeonato antecipado, que era o seu objetivo.

FICHA TÉCNICA

ATLHETICO-PR 1 x 0 SANTOS

ATLHETICO-PR - Santos; Jonathan (Madson), Thiago Heleno, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Camacho e Lucho González (Adriano); Marcelo Cirino (Bruno Guimarães), Marco Ruben e Rony. Técnico: Eduardo Barros (interino).

SANTOS - Everson; Pará, Aguilar, Gustavo Henrique e Luan Peres; Alison (Felipe Jonatan), Diego Pituca e Evandro (Eduardo Sasha); Jean Mota (Carlos Sánchez), Marinho e Soteldo. Técnico: Jorge Sampaoli.

GOL - Marco Ruben, aos 2 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira e Márcio Azevedo (Athletico-PR); Gustavo Henrique, Diego Pituca, Marinho e Jorge Sampaoli (Santos).

CARTÃO VERMELHO - Luan Peres (Santos).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 31.988 torcedores.

LOCAL - Arena da Baixada, em Curitiba (PR).