Santos perde para o Guarani por 3 a 2, mas avança na Copa do Brasil

Richard Falcão comemora o gol da virada do Guarani sobre o time misto do Santos

SÃO PAULO - O time B do Santos ficou longe do principal e perdeu para o Guarani por 3 a 2 na noite desta quarta, em Campinas, na partida de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Território Eldorado - Guarani 1 x 0 / Santos 1 x 1 / Santos 2 x 1 / Guarani 2 x 2 / Guarani 3 x 2

Como o primeiro jogo havia terminado com a goleada de 8 a 1, a derrota no Brinco de Ouro serviu apenas para o técnico Dorival Júnior testar alguns jogadores considerados reservas, assim como dar nova chance para o experiente Giovanni, que volta a ser uma das figuras do elenco após se recuperar de dengue e passar por um longo período de preparação física. O meia jogou por mais de 25 minutos, na segunda etapa.

Para o Guarani, o jogo era questão de honra pela humilhação sofrida na Vila Belmiro, e agora serve de alento para a preparação visando a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A, que terá no comando o técnico Vágner Mancini, que recentemente assinou um contrato válido até o final de 2011.

O JOGO

Os testes feitos por Dorival Júnior no Santos não foram positivos no primeiro tempo, quando a equipe errou passes em demasia, por conta do péssimo gramado do estádio bugrino, com buracos e áreas sem grama alguma, além da falta de entrosamento do meio-campo, com Madson e o garoto Breitner responsáveis por municiar o atacante André.

O Guarani, que buscava o impossível - vitória por 7 a 0 -, também nada fazia para agradar os mais de oito mil torcedores presentes ao estádio, a não ser bolas alçadas à área com o intuito de encontrar o atacante Anderson Costa.

Já a segunda etapa foi bem mais animada, graças ao gol do lateral bugrino Da Silva, logo aos sete minutos, que fez com que o Santos jogasse, e a resposta veio quatro minutos depois com o belo gol de falta de Breitner, colocando a bola no canto esquerdo do gol defendido por Juliano.

Guarani 3 Juliano ; Da Silva, Dão, Cássio e Fabinho Almeida; Fabinho Romão , Maycon , Léo Mineiro (Paulinho) e Moreno; Alex Cruz (Marilúcio) e Anderson Costa (Richard Falcão) Técnico: Waguinho Dias Santos 2 Felipe ; George Lucas , Bruno Aguiar, Rodrigo Mancha e Alex Sandro; Roberto Brum, Germano, Rodriguinho , Breitner (Giovanni) e Madson (Zezinho ); André (Marcel ) Técnico: Dorival Júnior Gols: Da Silva, aos sete; Breitner, aos 11; Alex Sandro, aos 21; Richard Falcão, aos 43 e aos 47 minutos do segundo tempo Árbitro: Élcio Paschoal Borborema (SP) Renda: R$ 150.405,00 Público: 8.481 pagantes Estádio: Brinco de Ouro, em Campinas (SP)

Com o empate, o Santos passou a dominar o jogo; o meio-campo finalmente funcionava, com toques rápidos e triangulações, mas foi a falha da defesa bugrina que deu o segundo gol ao time santista. Aos 21, nenhum zagueiro do time de Campinas conseguiu cortar a bola, que sobrou para a forte conclusão de Alex Sandro.

Tendo a vantagem, Dorival Júnior optou por testar mais jogadores. O time continuou melhor, mas o Guarani não queria deixar a Copa do Brasil com mais uma derrota para o Santos; e conseguiu com dois gols do atacante até então reserva, Richard Falcão, aos 43 e aos 47 minutos. A torcida bugrina comemorou como se fosse uma classificação, mas é o Santos que avança.

Agora, o clube santista encara o Atlético-MG do técnico Vanderlei Luxemburgo, que eliminou o Sport, na Ilha do Retiro, com uma vitória por 2 a 0. O primeiro jogo será fora de casa, na quarta ou quinta da próxima semana, já que depende de confirmação da CBF.

NOTAS

Derrota acaba com série invicta de nove jogos do Santos +++ Zezinho, contratado junto ao Juventude, foi expulso em seu primeiro lance, após levar cabeçada de Maycon +++ Técnico Vágner Mancini assume o Guarani nesta quinta-feira.

