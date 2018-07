Santos perde por 2 a 1 para o Cruzeiro na estreia do Brasileiro sub-20

PORTO ALEGRE - O Santos perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro nesta sexta-feira, na estreia no Campeonato Brasileiro Sub-20, em Porto Alegre. Um gol aos 49 minutos do segundo tempo decretou a derrota do clube da Vila Belmiro.

Na partida o Cruzeiro saiu na frente já no segundo tempo, com Vinícius Araújo. O Santos chegou ao empate com Givanildo, mas deixou escapar o resultado com mais um gol do artilheiro do time mineiro.

Na próxima rodada, já neste domingo, o Santos enfrenta o Vasco. A competição adquiriu importância no planejamento do time para 2013. O técnico Muricy Ramalho afirmou que pretende utilizar garotos da base para completar o elenco principal, já que o clube não tem recursos para se reforçar de forma adequada.

Fora isso, a competição no Sul do País ganhou o reforço do jogador Victor Andrade, de 16 anos. A revelação já marcou três gols pelo time profissional e foi escalado para disputar o torneio como 'punição' por ter ido visitar o CT do Barcelona, no começo desta semana.

Assim, ele ter menos tempo de férias, já que a competição sub-20 termina em 22 de dezembro e a representação do Santos está marcada para 3 de janeiro. Muricy reprovou a atitude e chegou a afirmar que conversaria com o garoto para evitar que ele se deslumbrasse.