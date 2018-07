Santos perde três jogadores para a seleção olímpica

O técnico Dorival Junior já contava com a possibilidade de perder vários jogadores para a seleção olímpica. A confirmação ocorreu nesta quarta-feira, com as convocações do lateral-esquerdo Zeca, do volante Thiago Maia e do atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol. Eles poderão desfalcar o time por até seis rodadas do Campeonato Brasileiro. E o treinador já tem alternativas para substitui-los.

Há, por exemplo, duas possibilidades para o lugar de Gabriel. Uma delas é o recém-chegado colombiano Copete. A outra, é o atacante Paulinho, que está na Vila Belmiro desde o início do ano, mas ainda não se firmou.

No meio-campo, Dorival conta também com duas alternativas para o lugar de Thiago Maia. O volante Alison, jogador mais de marcação, ou Yuri, que sai mais para o jogo. Uma opção é uma revezamento entre os dois atletas, dependendo do adversário e do local da partida. Fora de casa, jogaria Alison. Na Vila, Yuri. A lateral-esquerda é a princípio a única posição já definida. O substituto de Zeca será Cafu, também revelado na base santista.

REFORÇO

Dorival Junior está ganhando um reforço, que já estava no Santos, para as próximas partidas. O artilheiro Ricardo Oliveira voltou aos treinos nesta quarta-feira. Correu em volta do gramado do CT santista e fez atividade leve com bola.

A expectativa da comissão técnica é de que ele retorne ao time no clássico contra o Palmeiras, no dia 9 de julho.