Santos planeja estreia de Thiago Ribeiro contra o Barça

SANTOS - Thiago Ribeiro, o principal reforço contratado pelo Santos na janela de transferências internacionais, ainda não chegou ao Brasil mas já tem data e local para estrear. Vai ser no dia 2 de agosto, contra o Barcelona, no Camp Nou, na Espanha, em amistoso que faz parte do pacote da negociação de Neymar para o clube catalão.

O novo atacante santista sai da Itália terça-feira, desembarca em São Paulo quarta cedo e segue direto para o Centro de Treinamento Rei Pelé para fazer os exames médicos e assinar o contrato de quatro anos.

Depois do encerramento do Campeonato Italiano, Thiago viajou para o Brasil e ficou em férias durante 50 dias. Há 10, ele se reapresentou ao Cagliari, da Itália, e vinha participando da pré-temporada até ser negociado com o Santos sexta-feira, por 3 milhões de euros (aproximadamente R$ 8,8 milhões).

Depois de Thiago Ribeiro, o Santos ainda quer contratar mais um atacante experiente. O argentino Saviola (ex-Málaga), de 31 anos, tinha a preferência de dirigentes e do treinador Claudinei Oliveira, mas pediu R$ 500 mil por mês e deixou de interessar. Segundo o técnico santista, outro jogador que está nos planos é brasileiro, com passagem pela seleção e atua no Brasil.