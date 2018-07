Santos planeja mandar partida contra Santa Cruz na arena do Palmeiras

A diretoria do Santos procura uma solução um tanto inusitada e polêmica para conseguir mandar os jogos fora da Vila Belmiro. Pressionada pela torcida para realizar mais partidas na cidade de São Paulo, ela revelou a existência de conversas para que pelo menos uma delas seja realizado no Allianz Parque, estádio do arquirrival Palmeiras.

Modesto Roma Júnior, presidente santista, contou que após reunião do Conselho Deliberativo na noite desta segunda-feira, foram abertas negociações diretamente com a WTorre, construtora do estádio da equipe alviverde, para que a partida, inicialmente marcada para o dia 18 de setembro, fosse realizada na arena palmeirense.

Para Modesto, no entanto, a negociação não envolveria o rival, mas sim a empresa que construiu o estádio. "Tem reunião na sexta-feira com a WTorre. Posso mandar (o jogo) no Pacaembu, que é da Prefeitura ou no Morumbi, que é do São Paulo. Conversei com a WTorre e os seus representantes gostaram da ideia", afirmou.

O presidente santista afirma, ainda, que tem o aval do mandatário palmeirense, Paulo Nobre, e, por isso, não vê problemas na realização da partida no terreno do rival. "É só uma ideia. Conversei com o Paulo Nobre e perguntei se ele tinha algo a opor, ele disse que não", afirmou, minimizando a rivalidade entre torcidas. "O torcedor do Santos rejeitou quando jogamos no Morumbi? Bobagem. Podemos jogar no Pacaembu, no Morumbi, no Allianz. Por que não? É bobagem esse tipo de rejeição."

O Santos enfrenta o Santa Cruz pela 26ª rodada do Brasileirão em partida marcada para às 11 horas. Já o Palmeiras terá o clássico com o Corinthians fora de casa, no dia anterior, às 16 horas.