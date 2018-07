Santos pode encontrar Robinho como rival no início do Brasileirão

Após fracassar na tentativa de contratar Robinho pela terceira vez, o Santos pode reencontrar o atacante no início do Campeonato Brasileiro, desta vez como rival. De acordo com a tabela divulgada nesta quinta-feira pela CBF, o Santos vai até Belo Horizonte enfrentar o Atlético Mineiro logo na primeira rodada da competição nacional. O jogo marca o entro também de dois dos melhores times do País neste momento.

A partida deve acontecer no dia 14 ou 15 maio – a entidade ainda não confirmou todos os detalhes da tabela. O Brasileiro começa num sábado. Isso significa que existe grande chance de Robinho jogar contra o clube onde se tornou o Rei das Pedaladas. Obviamente, não é possível fazer prognósticos precisos. O Atlético-MG está envolvido na disputa da Libertadores e, com isso, poderá poupar jogadores nas rodadas iniciais do Brasileirão, desde que avance na competição sul-americana. Robinho pode ser um deles. Ainda há a possibilidade de contusões.

O Santos tentou contratar Robinho no iníco deste ano e até conseguiu um parceiro comercial para dividir os custos com o pagamento de salários do camisa 7. Depois de seis meses na China, Robinho preferiu o Atlético-MG, que ofereceu mais dinheiro para o atleta. Em 2002, Robinho foi revelado pelo Santos e conquistou o título brasileiro. Dois anos depois, ele conquistou novamente o título nacional e foi vendido para o Real Madrid em 2005. Em 2010, retornou por empréstimo e foi campeão do Campeonato Paulista e a Copa do Brasil, jogando ao lado de Neymar e Ganso.