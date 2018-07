Santos pode fechar com Kleber Gladiador

SANTOS - O atacante Kleber Gladiador, que está no Grêmio e foi oferecido e recusado há duas semanas, deve ser um dos dois reforços que o Santos promete anunciar para o ataque até a próxima semana. O outro pode vir do exterior. O vice-presidente Odilio Rodrigues, porém, negou interesse do clube por Emerson Sheik, do Corinthians.

“É um bom jogador, mas não interessa porque tem contrato com o Corinthians até dezembro e o Santos precisa de reforços para agora”. Ao ser questionado sobre Kleber, ele não negou o interesse e afirmou que se enquadra no perfil dos atacantes pretendidos pelo clube.

Kleber tem 29 anos, já participou de seis jogos do Brasileiro e se atuar contra o Botafogo, domingo, ficará impedido de trocar de clube. “Estamos atentos quanto ao número de jogos dos atletas pretendidos.”