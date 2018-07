Santos pode perder Fucile antes do final do contrato

Segundo a imprensa europeia, Roma (Itália) e Sunderland (Inglaterra) têm interesse no lateral uruguaio de 27 anos, cuja multa contratual no Porto é de 20 milhões de euros. No começo do ano, Fucile foi emprestado gratuitamente ao Santos, em troca da liberação imediata de Danilo para o Porto. Mas existe uma cláusula de liberação caso apareça uma proposta por ele nessa janela de transferências do futebol europeu.

Fucile não joga desde 15 de abril, quando sofreu uma contusão no jogo diante do Catanduvense, ainda na fase de classificação de Paulistão. Inicialmente, parecia ser uma entorse simples. Mas, depois, foi detectado um problema grave na articulação do pé esquerdo. A expectativa do jogador é ficar à disposição do Muricy a partir da semana que vem.

Com a lesão de Fucile, o volante Henrique vem sendo improvisado na lateral direita, uma vez que Muricy não confia no futebol de Maranhão. E o ex-flamenguista Galhardo, que chegou recentemente ao clube para disputar posição com o uruguaio, fraturou o dedo do pé esquerdo e só volta em agosto.