Santos pode perder Ronaldo Mendes para clube árabe

Além de Gabriel e Lucas Lima, cotados para defender clubes da Europa, o Santos pode perder nos próximos dias o meia Ronaldo Mendes para o Al Wasl. O time dos Emirados Árabes manifestou interesse no jogador há cerca de um mês e a equipe alvinegra prometeu contratá-lo do Viçosa-AL, detentor de seus direitos econômicos, mas ainda não o fez. Os árabes aceitam pagam o valor de compra fixado de US$ 200 mil (R$ 720 mil).

A intenção da diretoria santista é formalizar a proposta para os agentes do atleta nos próximos dias, mas isso não significa que o acerto fique próximo. Isso porque, Ronaldo Mendes recebeu uma oferta salarial muito melhor dos árabes, algo que o deixou animado e propenso a deixar a Vila Belmrio

Ronaldo, inclusive, poderia ter sido titular na partida contra o Figueirense, na vaga de Lucas Lima - que está com a seleção brasileira -, mas o técnico Dorival Júnior decidiu deixá-lo de fora. Rafael Longuine foi titular e Serginho ainda entrou no decorrer do jogo.

Ronaldo Mendes chegou ao Santos para atuar pelo time B, mas agradou Dorival nos treinamentos e foi promovido. Ele iniciou a carreira no Paraná e teve passagens por Corinthians-AL, CSA, CRB, Guarani, Botafogo-SP, Penapolense, Criciúma e ABC.