Santos pode ser campeão com melhor campanha da história da Copa São Paulo

SÃO PAULO - O Santos disputa a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior contra o Corinthians neste sábado em busca do terceiro título da competição. Na decisão paulista, o time santista também terá a chance de levantar o troféu com a melhor campanha da história. Para isso, o time do atacante Stéfano Yuri precisa vencer o rival por 4 a 0.

Dessa forma, o Santos chegará à marca de 31 gols marcados e 100% de aproveitamento nos oito confrontos, superando o próprio Corinthians, que sagrou-se campeão em 2012 com oito vitórias em oito jogos e 30 gols feitos. Na ocasião, o time corintiano sofreu apenas dois gols em toda a campanha vitoriosa. A defesa santista também foi vazada em duas oportunidades dna edição deste ano.

Outros cinco times conquistaram o título com vitórias em todos os jogos: Atlético-MG (1976), Internacional (1980), Portuguesa (1991), Corinthians (1999) e São Paulo (2000). A Portuguesa do craque Dener é dona da segunda melhor campanha, com nove vitórias e 32 gols marcados - média de 3,66 gol por partida, contra 3,75 do Corinthians.

O São Paulo, em 2000, balançou as redes 21 vezes nas sete vitórias. No ano anterior, o time corintiano fez 20 gols em sete partidas. Em 1980, o Internacional disputou seis jogos, venceu todos e foi às redes em 12 oportunidades. Já o Atlético-MG sagrou-se campeão após três confrontos e 10 gols marcados.

Neste ano, o Santos poderá também se juntar a Corinthians, Atlético-MG e Ponte Preta, que conseguiram vencer a Copinha em dois anos consecutivos. O time de Campinas venceu em 1981 e 1982. O time atleticano levanetou o troféu em 1975 e 1976. O Corinthians, por sua vez, conseguiu o feito duas vezes: em 1969 e 1970, além de 2004 e 2005. No total, o clube tem oito título da Copa São Paulo. Na edição atual, a equipe corintiana conquistou seis vitórias e um empate na competição.

CONFIRA AS MELHORES CAMPANHAS:

Santos 2014

8 x 0 Alecrim

2 x 0 Capital

3 x 1 Criciúma

4 x 0 Kashiwa Reysol

4 x 1 Osacso

3 x 0 Taboão da Serra

3 x 0 Atlético-MG

Corinthians 2012 (média de gols: 3,75)

9 x 0 Santos-PB

2 x 0 Desportiva

3 x 0 Juventus

1 x 0 Goiás

5 x 1 Primeira Camisa

2 x 0 América-MG

6 x 0 Atlético-PR

2 x 1 Fluminense

Portuguesa 1991 (média de gols: 3,66)

2 x 1 América-RJ

5 x 1 Flamengo-RO

8 x 2 Sergipe

2 x 0 São Paulo

3 x 0 Santo André

3 x 1 São Bernardo

2 x 1 Bahia

3 x 1 Goiás

4 x 0 Grêmio