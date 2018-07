Santos pode ter a estreia de atacante contra Vitória

Éverton Costa foi apresentado nesta sexta-feira, na sala de entrevistas do CT Rei Pelé, pelo presidente em exercício Odílio Rodrigues e o novo gerente Zinho, que demonstrou confiança no novo reforço. "Éverton é um jogador que acompanhei no Campeonato Brasileiro do ano passado e até tentei levá-lo para o clube (Flamengo) onde eu estava".

Zinho é o novo homem forte do futebol santista, em razão da demissão de Pedro Luiz Nunes Conceição e Caio de Stefano do Comitê de Gestão. Acima dele só estão o novo superintendente André Zanota e o presidente em exercício, Odílio Rodrigues, que tratam mais das questões financeiras.

Com a chegada de Zinho, Claudinei Oliveira ficou fortalecido, mas o gerente tem participado até na preparação psicológica do time para entrar em campo, fazendo palestras motivacionais. Na opinião dele, o Santos precisa qualificar o elenco, com jogadores experientes, para não correr risco de ser rebaixado, o que restringe a ascensão dos garotos que o treinador conhece há muito tempo. De forma indireta, Zinho dá a entender que Renato Abreu, que precisa treinar pesado durante duas semanas para entrar em forma, e Éverton Costa são titulares do time para reagir no Brasileirão.

Os jogadores realizaram apenas um rachão nesta sexta, no CT Rei Pelé, e Claudinei Oliveira não divulgou a escalação do time, mas já é certo que a defesa terá duas mudanças em relação ao jogo contra o Bahia: Cicinho cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo e será substituído por Galhardo e Gustavo Henrique entra no lugar de Durval, punido com um jogo pelo STJD por uma falta que cometeu diante do Criciúma.