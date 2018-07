Santos pode ter os retornos de Zé Eduardo e Arouca contra o Noroeste

SANTOS - O técnico Adilson Batista vai abandonar as experiências e o revezamento de jogadores e armar um Santos forte para enfrentar o Noroeste, sexta-feira à noite, na reabertura da Vila Belmiro, pela oitava rodada do Paulistão.

Além de Rafael e Elano, que cumpriram suspensão no empate em 1 a 1 diante do Santo André, Adilson deverá ter outros dois reforços. Arouca vem treinando com bola e deve fazer a sua primeira partida da temporada. Outra novidade será Zé Eduardo, que foi contratado pelo Genoa, da Itália, e vai continuar jogando por empréstimo pelo Santos até o meio do ano.

"Enquanto estive na Itália procurei manter a forma física treinando em uma academia. Estou bem e vou jogar contra o Noroeste", adiantou Zé Eduardo. A sua escalação, porém, só será confirmada se o clube registrar o novo contrato na CBF até quinta-feira e o nome dele aparecer no BID.

O jogo de sexta-feira é fundamental porque o Santos precisa da reabilitação depois de dois empates seguidos, contra a Ponte Preta e o Santo André, e servirá como último ensaio para a estreia na Copa Libertadores, na terça-feira da próxima semana, contra o Deportivo Táchira, na Venezuela.

Se o time mostrar o futebol que Adilson espera, a única mudança para o jogo contra os venezuelanos será a entrada de Neymar, que viajará direto do Peru, com Danilo, Alex Sandro e Alan Patrick, para San Cristobal, na Venezuela, na próxima segunda-feira, após o fim do Sul-Americano Sub-20.

O treinador marcou para a Vila Belmiro os treinos de amanhã e quinta-feira para que os jogadores se adaptem ao novo gramado. O último jogo dos profissionais no estádio aconteceu no dia 5 de dezembro, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Sábado passado, o novo gramado foi inaugurado com o amistoso de futebol feminino entre o Santos e seleção da Coreia do Norte.