Santos pode ter três zagueiros contra o Guarani

SANTOS - O fato de o Campeonato Paulista não ser paralisado para os amistosos internacionais deste meio de semana fará com que o Santos enfrente o Guarani, na quarta-feira, em Campinas, com três desfalques. Neymar, Paulo Henrique Ganso e o uruguaio Fucile vão servir às suas seleções nacionais em amistosos na Europa e não voltarão a tempo de entrar em campo no Brinco de Ouro, às 19h30. Neymar inclusive levou o terceiro amarelo contra a Ponte Preta, no sábado, e virou desfalque obrigatório diante do Guarani.

Como o Santos liberou Pará para reforçar o Vasco e Maranhão não tem a confiança de Muricy Ramalho, o substituto de Fucile na lateral direita será Crystian. O garoto, de apenas 19 anos, tem características ofensivas e marca pouco, o que preocupa o treinador.

Para garantir a proteção da defesa, Muricy pode escalar a equipe com três zagueiros e, assim, dar liberdade para Juan e Crystian atacarem pelas alas. Para tanto, Bruno Rodrigo entraria na vaga aberta por Paulo Henrique Ganso.

Outra possibilidade, que não mexeria com a parte tática da equipe, seria a entrada de Elano no lugar de Ganso, fazendo dupla de meio-campo com Ibson. No ataque, é certo que Alan Kardec será o substituto de Neymar.