Santos poderá enfrentar rival mexicano na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa

NAGOYA - O Santos conheceu nesta quinta-feira qual possível confronto definirá seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, marcado para o dia 14 de dezembro. Em sorteio realizado na cidade de Nagoya, Japão, ficou definido que a equipe brasileira vai encarar o vencedor do jogo entre Monterrey, do México, e o ganhador da partida entre o Auckland, da Nova Zelândia, e o representante do Japão, que será o campeão do Campeonato Japonês - Gamba Osaka, Kashiwa Reysol e Nagoya Grampus estão na disputa do titulo da J-League.

Campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, o Monterrey é tido como favorito neste duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes, independentemente de quem ganhar o playoff classificatório entre Auckland e o representante japonês. Quem levar a melhor nesta fase da competição enfrenta o Santos na semifinal, em Toyota City

O Barcelona descobriu nesta quinta-feira que poderá ter um desafio teoricamente mais fácil para confirmar o favoritismo em seu primeiro jogo neste Mundial. Também já classificado antecipadamente à semifinal por ser o vencedor da última Copa dos Campeões da Europa, o time espanhol jogará por um lugar na decisão contra quem triunfar do confronto entre Al Sadd, do Catar, ganhador da Copa dos Campeões da Ásia, e o Esperánce, da Tunísia, que levou o título da última Copa dos Campeões da África.

Essa semifinal envolvendo o estrelado time de Messi será disputado dia 15 de dezembro, em Yokohama, mesma cidade que receberá a decisão do Mundial, três dias depois, para quando está sendo esperado que aconteça o confronto entre o astro argentino e o brasileiro Neymar.