Santos poupa suas forças no jogo diante do Linense O técnico Muricy Ramalho não quis confirmar, mas deve dar folga aos titulares e escalar um time reserva para enfrentar o Linense, neste domingo, a partir das 19h30, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo, pela sétima rodada do Paulistão. Os principais jogadores do elenco do Santos devem ser poupados para a estreia na Libertadores, marcada para quarta-feira, contra o The Strongest, em La Paz, na Bolívia.