Santos poupará Lucas Lima em jogo com o Atlético-PR

O Santos vai enfrentar o Atlético-PR, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro, sem o meia Lucas Lima. A comissão técnica decidiu poupar o jogador da partida em Curitiba para evitar desgaste e ter condições de melhorar o condicionamento físico do jogador depois de ele ter participado da Copa América Centenário, nos Estados Unidos. O substituto dele mais uma vez será Léo Cittadini.

Lucas Lima jogou pela seleção brasileira no último domingo, contra o Peru, e assim que voltou de Boston, defendeu o Santos como titular na vitória por 2 a 0 sobre o Sport. Após o jogo, ele decidiu conversar com o técnico Dorival Junior sobre a sua condição física.

"Disse que não estava me sentindo na forma física que estou acostumado a atuar. A lesão na primeira decisão do Paulistão me deixou sem treinar por muito tempo e prejudicou essa questão. Por isso, focarei nesse trabalho específico com os preparadores físicos", afirmou.

Segundo a comissão técnica, o problema físico de Lucas Lima era monitorado há algumas semanas e não preocupa para os jogos seguintes. Já Gabriel, outro que estava na seleção brasileira, está confirmado na partida contra o Atlético-PR como titular. Na Arena da Baixada a equipe vai tentar a quarta vitória consecutiva e a permanência no G4 do Brasileirão.

O técnico Dorival Junior explicou que ao poupar Lucas Lima, dá ao meia a chance de resolver um antigo problema físico. "Antes de ir para a Seleção, ele ficou mais de duas semanas sem treinar, jogou a decisão fora de suas condições ideais e em seguida foi para a disputa da Copa América, onde não houve a possibilidade de realizar trabalhos específicos. Iremos analisar essa evolução dele nos próximos dias, para definirmos o retorno dele o quanto antes", disse.