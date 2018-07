Santos precisa vencer o Sport para manter sonho do título

O Santos precisa vencer o Sport nesta quinta-feira, na Ilha do Retiro, se quiser continuar pelo menos a sonhar com o título nacional. Mas a missão não será nada fácil, pois o time pernambucano luta para fugir do rebaixamento.

+ Com dúvidas, Levir comanda rachão e encerra preparação do Santos para quinta

Os dois empates seguidos – contra a Ponte Preta (1 a 1) e Vitória (2 a 2) – frustraram os santistas e reabriram algumas feridas que pareciam ter cicatrizado, especialmente na relação entre parte da torcida e alguns jogadores.

Lucas Lima foi bastante vaiado no Pacaembu durante o empate com a equipe baiana. Ele novamente esteve apagado em campo e parece estar seduzido por suposta proposta milionária do Palmeiras, além de sondagens do futebol internacional.

O lateral-esquerdo Zeca também voltou a ser alvo da torcida. O jogador deixou o gramado bastante irritado.

Para desafiar o Sport em sua casa, Levir Culpi terá de modificar dois setores da equipe: o meio-campo e o ataque. Os volantes Alison e Renato, ambos contundidos, estão fora. O atacante Bruno Henrique, com dores na panturrilha, nem viajou para o Recife.

Se a aposta de Levir Culpi for compor uma equipe mais ofensiva, a probabilidade é que escale o argentino Vecchio no meio, com Matheus Jesus como volante. Serginho também é opção. No ataque, Jean Mota deverá ser novamente improvisado.

FICHA TÉCNICA

SPORT: Magrão; Raul Prata, Durval, Henríquez e Sander; Rithely, Patrick, Wesley, Diego Souza e Osvaldo; André. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca (Orinho); Matheus Jesus, Vecchio (Serginho) e Lucas Lima; Jean Mota, Jonathan Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Levir Culpi.

Juiz: Dewson Freitas da Silva (PA).

Local: Ilha do Retiro.

Horário: 21h.

Na TV: SporTV.

Ao vivo: estadao.com.br/santosvivo.