Santos prega atenção contra o Bahia e aposta na força do Pacaembu

A ascensão do Bahia no Campeonato Brasileiro – o time está invicto desde a 10ª rodada da competição e venceu o Atlético-MG, em Belo Horizonte - preocupa a comissão técnica e os jogadores do Santos para o jogo deste domingo, às 11 horas, no Pacaembu, pela 16ª rodada do torneio.

O zagueiro David Braz, em entrevista coletiva nesta sexta, no CT Rei Pelé, em Santos, lembrou também que o time tricolor baiano, além da qualidade do elenco, possui um "espião" que tem condições de passar informações importantes sobre o time santista para os demais companheiros.

"Começou bem o campeonato, deu uma oscilada e está resgatando um bom momento. Jogadores leves na frente, experientes. A gente tem que ter muita atenção. Renê Júnior, que já atuou aqui no Santos, sabe como é o clima do Santos. Acredito que ele vai passar algumas informações para os companheiros", analisou Braz. O defensor ainda não sabe quem será seu companheiro na defesa devido à suspensão automática que Lucas Veríssimo deverá cumprir. Fabián Noguera e Cleber são as opções do técnico Levir Culpi.

Braz também se mostrou satisfeito pela partida ser disputada no estádio municipal paulistano. Outro atleta santista que comemorou a realização do jogo no Pacaembu foi o atacante Bruno Henrique, que coloca o apoio do torcedor – em maior número – como um trunfo para o time buscar se aproximar de Corinthians e Grêmio, líder e vice-líder da competição neste momento.

"Jogaremos dentro de casa, no Pacaembu, com o apoio dos nossos torcedores. Temos que fazer um bom jogo para conquistar os três pontos, que são importantes para encostarmos no Grêmio e o no Corinthians. Sabemos que a torcida inflama e ajuda a gente dentro de campo. Corremos pelo time, damos a vida, quando os torcedores nos apoiam. Domingo tem que ser assim, contamos com o apoio deles”, declarou Bruno Henrique - em busca do primeiro gol dele no Brasileirão.

O meio-campista Yuri, que sentiu um incômodo no músculo adutor, é outra dúvida para Levir Culpi escalar a equipe santista (que tem 27 pontos ganhos, dez a menos que o Corinthians e quatro que o Grêmio, adversário na rodada seguinte - 17ª - da competição). Caso não jogue, Alison deverá substituí-lo.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X BAHIA

SANTOS: Vanderlei; Daniel Guedes, Noguera, David Braz e Jean Mota; Yuri, Vecchio e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Kayke. Técnico: Levir Culpi.

BAHIA: Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Juninho, Renê Junior, Vinicius e Zé Rafael; Mendoza e João Paulo. Técnico: Jorginho.

Juiz: Wagner Magalhães (RJ)

Local: Pacaembu

Horário: 11h

Na TV: Pay-per-view