Santos prepara reformulação e deve perder força

O Santos vai ter uma nova cara no Campeonato Paulista e a tendência é que nos primeiros jogos seja inferior ao time atual. Os cinco candidatos que vão concorrer à presidência na eleição de 6 de dezembro prometem uma equipe competitiva e com jogadores midiáticos para atrair fortes patrocinadores, mas o vencedor terá problemas urgentes para resolver e pouco tempo para mudar o futebol.

Robinho pode ser a primeira grande perda. O Milan deve usar o direito de interromper o empréstimo do atacante para colocá-lo em novo clube, nos Estados Unidos ou no Catar, visando a recuperação de pelo menos uma parte do muito que investiu na sua contratação.

As vendas de Gabriel, Lucas Lima, Mena, Arouca, Thiago Ribeiro e Alison, entre outros, ficam na dependência de aparecimento de boas propostas. Os atuais dirigentes e os postulantes à presidência entendem que nenhum jogador é inegociável e que é preciso vender para reequilibrar as contas.

As contratações de reforços deve seguir o modelo adotado no mandato-tampão de Odílio Rodrigues Filho, que contou com o aporte de recursos do fundo de investimentos maltês Doyen Sports para levar Leandro Damião (R$ 42 milhões, mais juros de 10% em euros, por ano) e Lucas Lima (R$ 5,5 milhões) para a Vila Belmiro. São compromissos a serem quitados mais à frente pelo Santos e em caso de venda dos jogadores o clube tem uma porcentagem no lucro.

Mesmo antes da troca de comando no clube, há um primeiro listão de dispensa de jogadores, cujos contratos terminam no dia 31 de dezembro - os zagueiros Bruno Uvini (emprestado pelo Napoli), Neto e Vinicius Simon, o volante Renato e os atacantes Rildo (o Santos não pagou os R$ 400 mil à Ponte Preta pelo empréstimo) e Jorge Eduardo (é jogador do Audax) - e mais Rafael Galhardo, Pedro Castro e Lucas Crispim, que retornam de empréstimos. Vladimir também fica sem contrato no fim do ano, mas como ele tem sido reserva imediato de Aranha deve renovar.

As possíveis negociações de alguns titulares, empréstimos e dispensas de inúmeros jogadores do elenco atual vão permitir a reciclagem do time que começou a perder qualidade nos últimos meses de Neymar e que em nada melhorou com as contratações do segundo semestre de 2013 (Cicinho, Mena, Thiago Ribeiro, Everton Costa e Renato Abreu) e com os reforços que desembarcaram na Vila em 2014.