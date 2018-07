Santos pretende vender Gabriel para quitar os salários atrasados

O Santos pede R$ 30 milhões livres por 48% dos direitos econômicos sobre Gabriel e tem urgência para fechar negócio, que ficaria na dependência da aprovação do Conselho Deliberativo, na assembleia extraordinária do dia 25. Com o dinheiro, o clube pretende quitar salários e direitos de imagem atrasados e pagar boa parte das folhas dos meses de novembro e dezembro, 13.º e férias, em torno de R$ 40 milhões.

Até os funcionários do CT Rei Pelé, amargurados com a perspectiva de agravamento no quadro, comentam que o clube está se esforçando para negociar um ou dois jogadores (o outro pode ser Alison) para pagar atrasados e fazer frente às despesas do fim do ano. Os membros do Comitê de Gestão teriam entregue a incumbência de encontrar interessados em Gabriel ao empresário do jogador, Wagner Ribeiro, e não falam sobre o assunto.

A única sondagem teria sido do Wolfsburg, da Alemanha, clube em que o ex-santista Diego jogava até a última temporada europeia. Os alemães estariam dispostos a pagar 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 26 milhões) pelos 100% dos direitos sobre Gabriel (60% do Santos e 40% da família do jogador) e pagamento parcelado. O clube, que quer manter 20% da fatia que tem, teria feito o seu pedido e aguarda resposta.

Após a derrota do Santos contra o Cruzeiro, domingo, na Vila Belmiro, Enderson Moreira deu forte indício de que Gabriel pode mesmo mudar de ares antes da virada de ano. "O Santos tem dificuldades financeiras e precisa buscar alternativas. Não pode se dar ao luxo de manter um jogador (Gabriel) quando ele tem boas propostas de fora. É importante que se tenha a mente aberta. Se houver negociação, ele pode crescer muito nesse eventual time. Gostamos de contar com um jogador dessa qualidade, mas não podemos lamentar a saída de atletas como esses", disse o treinador.