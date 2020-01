Santos procura opções para Soteldo, convocado para Pré-Olímpico

A pré-temporada do Santos ganhou um desafio a mais nos últimos dias. Como o atacante Soteldo foi convocado para defender a Venezuela no Pré-Olímpico, na Colômbia, o técnico português Jesualdo Ferreira terá agora de encontrar um substituto para o início da disputa do Campeonato Paulista. O jogador de 22 anos pode ser desfalque da equipe por até cinco rodadas.

A seleção venezuelana anunciou a convocação de Soteldo na quinta-feira. O atacante viajou à Colômbia para se apresentar à equipe, enquanto o Santos continuou com o trabalho de pré-temporada no CT Rei Pelé. Os substitutos mais cotados para a vaga dele são Kaio Jorge, Raniel e Eduardo Sasha. A estreia da equipe está marcada para quinta-feira, contra o Bragantino, na Vila Belmiro.

Se a Venezuela chegar até a fase final do Pré-Olímpico, Soteldo vai desfalcar a equipe em outras quatro partidas: diante de Guarani, Inter de Limeira, Corinthians e Botafogo-SP. A seleção venezuelana está no grupo A da competição, ao lado de Chile, Equador, Argentina e da anfitriã Colômbia. Dos dez países sul-americanos, apenas dois garantem vaga nos Jogos de Tóquio.

Soteldo é um dos grandes nomes do elenco. O jogador do Santos fez parte da história campanha da Venezuela no Mundial sub-20 de 2017, na Coreia do Sul, quando o país foi vice-campeão, ao perder a decisão para a Inglaterra. O atacante também tem sido convocado para o time principal e, inclusive, participou da última edição da Copa América, disputada no Brasil.

Soteldo veio ao Santos no início de 2019, após deixar o Huachipato, do Chile. Pelo clube paulista, disputou 51 jogos na temporada, com 12 gols marcados. No ano passado ele ainda teve uma passagem positiva pela seleção venezuelana. Foram nove jogos e um gol marcado.